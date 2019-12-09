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В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров. Специалисты представили способ отличить икру рыб, которые росли в аквакультуре, от продуктов представителей диких особей.
В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые считают, новая методика оказывает помощь в сокращении числа противоправных случаев вылова ценной рыбы и сохранения количества популяций. Инновационная методика использует анализ биомаркеров, проникающих в тела осетров вместе с пищей. Анализ отношения жирных кислот искусственных и природных кормов осуществляется за счет использования хроматографов и требует ожидания не больше суток.

«В университет много раз обращались сотрудники полиции и следственных органов, просившие реализовать экспертизу конфискованной икры осетра, а также филе этой рыбы. Теперь есть способ привнести более весомый вклад в защиту ценного ресурса», - сообщил глава группы исследователей.

На сегодня методика остаётся на этапе оформления патента. Ученые надеются использовать механизм в госцентрах стандартизации качества продукции и органах надзора.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:14

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