В России разработали метод спасения осетра от браконьеров





Ученые считают, новая методика оказывает помощь в сокращении числа противоправных случаев вылова ценной рыбы и сохранения количества популяций. Инновационная методика использует анализ биомаркеров, проникающих в тела осетров вместе с пищей. Анализ отношения жирных кислот искусственных и природных кормов осуществляется за счет использования хроматографов и требует ожидания не больше суток., - сообщил глава группы исследователей.На сегодня методика остаётся на этапе оформления патента. Ученые надеются использовать механизм в госцентрах стандартизации качества продукции и органах надзора.