В России разработали метод спасения осетра от браконьеров
Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров. Специалисты представили способ отличить икру рыб, которые росли в аквакультуре, от продуктов представителей диких особей.
Ученые считают, новая методика оказывает помощь в сокращении числа противоправных случаев вылова ценной рыбы и сохранения количества популяций. Инновационная методика использует анализ биомаркеров, проникающих в тела осетров вместе с пищей. Анализ отношения жирных кислот искусственных и природных кормов осуществляется за счет использования хроматографов и требует ожидания не больше суток.
«В университет много раз обращались сотрудники полиции и следственных органов, просившие реализовать экспертизу конфискованной икры осетра, а также филе этой рыбы. Теперь есть способ привнести более весомый вклад в защиту ценного ресурса», - сообщил глава группы исследователей.
На сегодня методика остаётся на этапе оформления патента. Ученые надеются использовать механизм в госцентрах стандартизации качества продукции и органах надзора.
Ученые считают, новая методика оказывает помощь в сокращении числа противоправных случаев вылова ценной рыбы и сохранения количества популяций. Инновационная методика использует анализ биомаркеров, проникающих в тела осетров вместе с пищей. Анализ отношения жирных кислот искусственных и природных кормов осуществляется за счет использования хроматографов и требует ожидания не больше суток.
«В университет много раз обращались сотрудники полиции и следственных органов, просившие реализовать экспертизу конфискованной икры осетра, а также филе этой рыбы. Теперь есть способ привнести более весомый вклад в защиту ценного ресурса», - сообщил глава группы исследователей.
На сегодня методика остаётся на этапе оформления патента. Ученые надеются использовать механизм в госцентрах стандартизации качества продукции и органах надзора.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:14