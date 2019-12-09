Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на проекте

Ребенок Ильи Яббарова в последнее время стал яблоком раздора в его отношениях с Анастасией Голд. Девушка говорит, она не запрещает любимому мужчине общаться с мальчиком, но против того, что он постоянно видит Алену Рапунцель, и чаще всего она одета по-домашнему, но чересчур открыто.Яббаров неоднократно заявил, ничего менять в своем поведении не собирается. А теперь еще и написал: дети обязательно должны быть на проекте. По его словам, в «Дом-2» люди строят свою любовь, и малыши рождаются от светлого чувства.Он уверен, несмотря на сильные трудности в «Дом-2» показано, что можно сохранить свою семью. Сказал Яббаров и о том, что если увидишь, как светятся от счастья глаза твоего ребенка, то жизнь сразу начинает идти по-другому. Илья Яббаров утверждает, выгонять никого не нужно, а лучше, чтобы дети рожденные в «Дом-2», оставались на телестройке.