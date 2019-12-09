АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на проекте

Всем известно, что у Ильи Яббарова есть сын Богдан от Алены Рапунцель. Теперь звезда «Дом-2» заверяет, дети обязательно должны жить на проекте, ведь это настоящий показатель для зрителей телеканала ТНТ, что на шоу все по-настоящему.
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на проекте

Ребенок Ильи Яббарова в последнее время стал яблоком раздора в его отношениях с Анастасией Голд. Девушка говорит, она не запрещает любимому мужчине общаться с мальчиком, но против того, что он постоянно видит Алену Рапунцель, и чаще всего она одета по-домашнему, но чересчур открыто.

Яббаров неоднократно заявил, ничего менять в своем поведении не собирается. А теперь еще и написал: дети обязательно должны быть на проекте. По его словам, в «Дом-2» люди строят свою любовь, и малыши рождаются от светлого чувства.

Он уверен, несмотря на сильные трудности в «Дом-2» показано, что можно сохранить свою семью. Сказал Яббаров и о том, что если увидишь, как светятся от счастья глаза твоего ребенка, то жизнь сразу начинает идти по-другому. Илья Яббаров утверждает, выгонять никого не нужно, а лучше, чтобы дети рожденные в «Дом-2», оставались на телестройке.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России разработали метод спасения осетра от…
Сати Казанова считает секретом молодости и красоты медитацию для…
Виктория Дайнеко не хочет общаться с Алексеем Воробьёвым из-за "не угаснувших…
Ученые объяснили, почему люди верят в существование…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на…
Экспертный клуб: Волонтерство в России будет набирать всё большую…
«Без моего участия»: Андрей Малахов покинул популярный проект…
Регина Тодоренко впервые после родов собирается заняться…
Анатолий Руденко отказался от алкоголя и секса, чтобы проверить…
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о…
«Годится в дочери»: Александр Яцко рассказал о своей любимой…
Дети Филиппа Киркорова учатся в обычной деревенской школе «без…
Депутат Виталий Милонов предложил перестать использовать реагенты на…
Сын Ротару отказался комментировать успех певицы в…
Эксперты сообщили о появлении новой угрозы для…
"Безумие": Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на аварию с участием сына…
«Действительно угодил в аварию»: Валерия показала сына с его девушкой после…
Врачи рассказали о пользе питья воды перед приемом…
Ученые рассказали, как цветы адаптируются под своих…
Ученые подсчитали, сколько еды потребуется населению Земли в…
Борис Грачевский и его беременная супруга Екатерина Белоцерковская ждут рождения «хорошего…
В Индии число жертв пожара на фабрике в Нью-Дели увеличилось до 43…
Стартовали российские продажи бюджетного Nokia 2.3 на «голом»…
«Я счастлива»: Евгений Петросян женился на Татьяне…
«Я была влюблена в него»: Алла Пугачева рассказала о своих чувствах к…
Ученые раскрыли неожиданные функции…
Потап рассказал, как потерял лишний вес и каким образом отметит Новый…
Rinspeed подготовила "подводный автомобиль" на основе Lotus…
Сын Филиппа Киркорова Мартин хочет, чтобы Дед Мороз подарил ему…
Эксперты рассказали об опасностях слишком частого употребления…
Стали известны автомобили актёра Станислава…
Новый Ford Bronco могут оснастить съемной…
Светлана Лобода показала, как дочь Ева рассказывает…
Названы 7 болезней, которые можно определить по запаху изо…
Филипп Киркоров отдал 6 млн рублей за костюм для «Песни…
Врач развеял миф о том, что чрезмерное употребление семечек может вызвать воспаление…
Без проколов на пальце: Специалисты смогли создать инновационный…
Ксения Собчак рассказала, что Йоко Оно не убили вместе с Джоном Ленноном, так как она шла…
Названы лучшие способы уберечь автомобиль от реагентов на дорогах…
Максим Галкин в меховой шапке замерз на прогулке по…
Просмотреть все новости