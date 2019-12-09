Регина Тодоренко впервые после родов собирается заняться серфингом

Регина Тодоренко ведет активный образ жизни, занимается различными видами спорта и часто путешествует. Несколько часов назад возлюбленная Влада Топалова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в белоснежной майке. Свой образ знаменитость дополнила массивной цепочкой на шее и серьгами в виде булавок. В комментарии к посту в соцсети Instagram ведущая шоу "Пятница с Региной" написала: "Наконец-то поеду ловить волну, спустя долгое время! Последний раз держала доску 2,5 года назад. Уже чувствую себя, как корова на льду". Из-за этого события Регина Тодоренко долго не могла уснуть, хотя ранее у нее не было бессонницы, поскольку она каждые 3 дня сменяла часовой пояс и климатическую зону.Подписчики поздравили телеведущую с возвращением к серфингу. Некоторые написали, что ждут фотографий, и оставили свои комплименты. Публикация Регины Тодоренко уже набрала почти 190 000 лайков.