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«Без моего участия»: Андрей Малахов покинул популярный проект «СтарХит»

Известный российский телеведущий Андрей Малахов решил покинуть один из проектов, в которых принимал участие. Как оказалось, в плотном рабочем графике знаменитости не нашлось времени на совмещение должности главного редактора популярного журнала и интернет-портала «СтарХит».
«Без моего участия»: Андрей Малахов покинул популярный проект «СтарХит»

Этой новостью на страницах издания с поклонниками поделился сам телеведущий. Малахов вспомнил, что первый номер журнала был выпущен еще 12 лет тому назад под названием «Зефир». Позднее руководство приняло решение переименовать издание. Как утверждает Андрей Малахов, силы для контроля всего, что выпускается под брендом «СтарХит», у него исчерпаны. Более того, с начала следующего года прекращает свою работу печатная версия журнала, останется только портал.

«В преддверии Нового года мой и без того повышенный уровень стресса просто зашкаливает, поэтому три следующих номера журнала будут выпущены без моего участия», - пишет известный телеведущий. В статусе уже бывшего редактора журнала Малахов выразил надежду, что редакция не подведет его и сохранит высокий уровень в будущем.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:31

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