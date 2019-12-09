Анатолий Руденко отказался от алкоголя и секса, чтобы проверить себя





Анатолий Руденко в своем блоге в Instagram заявил, что решил отказаться от спиртных напитков и секса. Вопреки насмешкам и колкостям друзей и фанатов, он продлевает «борьбу» с собой и даже замечает в ней некоторые радости. Также знаменитость предложил фанатам отказаться от чего-то до Нового года, отписываться и обсуждать, что изменяется в их жизни. Корреспондентам очень интересно, как продвигается челлендж, который придумал актер, но Анатолий Руденко сообщает, сдаваться не будет, хотя очень тяжело в нынешнем мире не поддаться соблазнам. Пока актер держится и считает, у него все получается.Анатолий Руденко в данный момент сосредоточен на своей карьере и готовит театральные премьеры и телевизионные проекты. Часто актер отказывается от прибыльных предложений по этическим соображениям, ведь он не хочет сниматься в откровенных сценах. Также звезда не играет роли маньяков-педофилов, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и всяких негативных персонажей. Знаменитость считает, лучше всего выбирать роли позитивных героев, их зрители запоминают больше.