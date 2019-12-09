Машинное обучение поможет облегчить разговоры о смерти





Исследователи из США предлагают вести такие беседы с привлечением технологий машинного обучения и обработки прямой речи, чтобы лучше понять, как такие разговоры выглядят со стороны. По их словам, в будущем это поможет улучшить общение со смертельно больными пациентами. «Мы хотели бы лучше понять столь сложную материю, как общение. Консультирование пациентов и их обучение. Основная наша цель заключается в увеличении количества разговоров для реорганизации самой системы, что позволит улучшить коммуникации с людьми», - утверждают авторы исследования.Учены пытались понять, какие разговоры происходят с людьми о серьезных заболеваний, определить их основные черты и установить, имеется в них определенная сюжетная линия. С этой целью они воспользовались методами, которые уже применялись при изучении художественной литературы, при которых алгоритмы машинного обучения анализировали язык рукописей для выявления разнообразных историй. Специалисты адаптировали данную технологию для анализа нескольких сотен стенограмм бесед с пациентами о паллиативной помощи. «Нам удалось зафиксировать несколько сильных сигналов», - отмечают они. По словам авторов этого исследования, большинство таких бесед имели склонность переходить от общения о прошлом к разговорам о будущем, а также от грустных к более счастливым настроениям.Ученые признают, до применения результатов их работы на практике еще очень далеко. Сейчас они сосредоточены на дальнейшем изучении данных и выработке способов их применения в качестве инструмента для определения разговоров, которые лучше всего подходят в общении с пациентами о смерти.