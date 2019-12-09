АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Машинное обучение поможет облегчить разговоры о смерти

Нередко медикам приходится вести довольно трудные разговоры с пациентами, которые касаются опасных заболеваний. Обсуждение стратегии лечения и прогнозов в таких условиях требует тонкого баланса в общении с людьми в столь уязвимом состоянии, которые не до конца понимают, что их ожидает в будущем. Упростить процесс обсуждения темы смерти может помочь машинное обучение, считают специалисты.
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о смерти

Исследователи из США предлагают вести такие беседы с привлечением технологий машинного обучения и обработки прямой речи, чтобы лучше понять, как такие разговоры выглядят со стороны. По их словам, в будущем это поможет улучшить общение со смертельно больными пациентами. «Мы хотели бы лучше понять столь сложную материю, как общение. Консультирование пациентов и их обучение. Основная наша цель заключается в увеличении количества разговоров для реорганизации самой системы, что позволит улучшить коммуникации с людьми», - утверждают авторы исследования.

Учены пытались понять, какие разговоры происходят с людьми о серьезных заболеваний, определить их основные черты и установить, имеется в них определенная сюжетная линия. С этой целью они воспользовались методами, которые уже применялись при изучении художественной литературы, при которых алгоритмы машинного обучения анализировали язык рукописей для выявления разнообразных историй. Специалисты адаптировали данную технологию для анализа нескольких сотен стенограмм бесед с пациентами о паллиативной помощи. «Нам удалось зафиксировать несколько сильных сигналов», - отмечают они. По словам авторов этого исследования, большинство таких бесед имели склонность переходить от общения о прошлом к разговорам о будущем, а также от грустных к более счастливым настроениям.

Ученые признают, до применения результатов их работы на практике еще очень далеко. Сейчас они сосредоточены на дальнейшем изучении данных и выработке способов их применения в качестве инструмента для определения разговоров, которые лучше всего подходят в общении с пациентами о смерти.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России разработали метод спасения осетра от…
Сати Казанова считает секретом молодости и красоты медитацию для…
Виктория Дайнеко не хочет общаться с Алексеем Воробьёвым из-за "не угаснувших…
Ученые объяснили, почему люди верят в существование…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров говорит, что дети должны жить на…
Экспертный клуб: Волонтерство в России будет набирать всё большую…
«Без моего участия»: Андрей Малахов покинул популярный проект…
Регина Тодоренко впервые после родов собирается заняться…
Анатолий Руденко отказался от алкоголя и секса, чтобы проверить…
Машинное обучение поможет облегчить разговоры о…
«Годится в дочери»: Александр Яцко рассказал о своей любимой…
Дети Филиппа Киркорова учатся в обычной деревенской школе «без…
Депутат Виталий Милонов предложил перестать использовать реагенты на…
Сын Ротару отказался комментировать успех певицы в…
Эксперты сообщили о появлении новой угрозы для…
"Безумие": Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на аварию с участием сына…
«Действительно угодил в аварию»: Валерия показала сына с его девушкой после…
Врачи рассказали о пользе питья воды перед приемом…
Ученые рассказали, как цветы адаптируются под своих…
Ученые подсчитали, сколько еды потребуется населению Земли в…
Борис Грачевский и его беременная супруга Екатерина Белоцерковская ждут рождения «хорошего…
В Индии число жертв пожара на фабрике в Нью-Дели увеличилось до 43…
Стартовали российские продажи бюджетного Nokia 2.3 на «голом»…
«Я счастлива»: Евгений Петросян женился на Татьяне…
«Я была влюблена в него»: Алла Пугачева рассказала о своих чувствах к…
Ученые раскрыли неожиданные функции…
Потап рассказал, как потерял лишний вес и каким образом отметит Новый…
Rinspeed подготовила "подводный автомобиль" на основе Lotus…
Сын Филиппа Киркорова Мартин хочет, чтобы Дед Мороз подарил ему…
Эксперты рассказали об опасностях слишком частого употребления…
Стали известны автомобили актёра Станислава…
Новый Ford Bronco могут оснастить съемной…
Светлана Лобода показала, как дочь Ева рассказывает…
Названы 7 болезней, которые можно определить по запаху изо…
Филипп Киркоров отдал 6 млн рублей за костюм для «Песни…
Врач развеял миф о том, что чрезмерное употребление семечек может вызвать воспаление…
Без проколов на пальце: Специалисты смогли создать инновационный…
Ксения Собчак рассказала, что Йоко Оно не убили вместе с Джоном Ленноном, так как она шла…
Названы лучшие способы уберечь автомобиль от реагентов на дорогах…
Максим Галкин в меховой шапке замерз на прогулке по…
Просмотреть все новости