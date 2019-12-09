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Депутат Виталий Милонов предложил перестать использовать реагенты на улице

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов решил открыто обратиться к главе Минстроя России Владимиру Якушеву с предложением о разработке рекомендаций для городских коммунальных служб по проведению уборки улиц в зимний период. В своем обращении он предлагает прекратить использование опасных химических реагентов.
Депутат Виталий Милонов предложил перестать использовать реагенты на улице

Виталий Милонов отмечает, что с приходом зимы во многих российских городах сотрудники коммунальных служб ведут борьбу со льдом и снегом довольно опасными методами, в частности, активно применяют соли и специальные соляные смеси. «По информации экспертов, использование смесей на основе соли является вредным не только для окружающей среды, но и для здоровья граждан. Это приводит к развитию аллергических заболеваний, проблемам с дыхательными путями и кожными покровами, а также к другим неприятностям. Не стоит забывать и о вреде для домашних животных, которые в этот период гуляют по соляным лужам и фактически получают ожоги», - заявил Виталий Валентинович.

В этой связи парламентарий просит министра Якушева разработать новые рекомендации и правила для коммунальщиков на основании мирового опыта ведения борьбы с наледью и зимними осадками, который исключает использование таких смесей или других опасных химических соединений, способных оказать негативное влияния на окружающую среду.

«Кроме того, прошу Вас рассмотреть организацию исследований по поводу мнения жителей тех или иных регионов о наиболее предпочтительных способах уборки территорий, а также по организации референдумов на данную тему», - добавил Милонов в тексте своего обращения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:59

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