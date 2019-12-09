Дети Филиппа Киркорова учатся в обычной деревенской школе «без понтов»
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал, что его дети учатся в обычной деревенской школе «без понтов». Об этом российский певец заявил, выступая в эфире программы «Ты не поверишь!», он добавил, что гордится ими, поскольку ему удалось их не избаловать, и они не ведут светский образ жизни.
Филипп Киркоров вспоминал, что сам когда-то окончил подобную школу с золотой медалью. В ней не было никаких «понтов», поэтому он хочет, чтобы и его дети повторили этот путь. Исполнитель дает им полную свободу действий. Дочь и сын вольны заниматься спортом или рисованием, но звезд из них «лепить» певец не собирается, хотя иногда Алла-Виктория и Мартин посещают показы Юдашкина.
Ранее Филиппу Киркорову не рекомендовали отдавать в школу своих детей в один год из-за небольшой разницы в возрасте. Специалисты полагали, что Алла-Виктория будет давить на младшего брата, кроме того, Мартину пришлось пропустить школьную линейку, поскольку изначально он ходил в подготовительную группу.
Филипп Киркоров вспоминал, что сам когда-то окончил подобную школу с золотой медалью. В ней не было никаких «понтов», поэтому он хочет, чтобы и его дети повторили этот путь. Исполнитель дает им полную свободу действий. Дочь и сын вольны заниматься спортом или рисованием, но звезд из них «лепить» певец не собирается, хотя иногда Алла-Виктория и Мартин посещают показы Юдашкина.
Ранее Филиппу Киркорову не рекомендовали отдавать в школу своих детей в один год из-за небольшой разницы в возрасте. Специалисты полагали, что Алла-Виктория будет давить на младшего брата, кроме того, Мартину пришлось пропустить школьную линейку, поскольку изначально он ходил в подготовительную группу.