Дети Филиппа Киркорова учатся в обычной деревенской школе «без понтов»





Филипп Киркоров вспоминал, что сам когда-то окончил подобную школу с золотой медалью. В ней не было никаких «понтов», поэтому он хочет, чтобы и его дети повторили этот путь. Исполнитель дает им полную свободу действий. Дочь и сын вольны заниматься спортом или рисованием, но звезд из них «лепить» певец не собирается, хотя иногда Алла-Виктория и Мартин посещают показы Юдашкина.Ранее Филиппу Киркорову не рекомендовали отдавать в школу своих детей в один год из-за небольшой разницы в возрасте. Специалисты полагали, что Алла-Виктория будет давить на младшего брата, кроме того, Мартину пришлось пропустить школьную линейку, поскольку изначально он ходил в подготовительную группу.