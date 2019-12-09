Ксения Собчак и Алсу станцевали с местными жителями в Башкирии





Ксения Собчак и Алсу посетили деревню Уяндыково. Довольно странный выбор места для отдыха, учитывая масштаб известности отдыхающих. Как оказалось, звёздам не чужда любовь к пейзажам, которые творит сама природа. Певица и светская львица наслаждались местными красотами, дышали свежим воздухом и даже станцевали. Жители деревни радушно встретили звёзд, накрыли стол, угощали чак-чаком и приготовили зажигательный танец для московских звёзд шоу-бизнеса. Ксения Собчак и Алсу не остались сторонними наблюдателями и тоже присоединились к танцу с букетом цветов.Во время конной прогулки Ксения Собчак пошутила, спросив местных жителей о её сходстве с лошадью.Выбор местности певицей и журналисткой не был случайным: в этом небольшом селении родился Ралиф Сафан — отец Алсу. Пока не известна официальная цель визита в Башкирию Ксении Собчак и Алсу.Как отмечается, местные жители радостно встретили певицу, а вот к Ксении Собчак относились немного прохладнее.