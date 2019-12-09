«Годится в дочери»: Александр Яцко рассказал о своей любимой девушке
Александр Яцко развелся с супругой Еленой Валюшкиной пять лет назад. Теперь актер рассказывает о своей любимой девушке, намного младше его.
Александр Яцко побывал на программе «Ты не поверишь!» и сообщил, что в его жизни присутствует любимая девушка, которая годится ему в дочки. Раньше Александр Яцко был в браке с Еленой Валюшкиной, которая родила ему двоих детей. Официально они расторгли брак в 2014 году.
Известно, что возлюбленную 61-летнего актера зовут Даша. Она непубличный человек, не любит общения с прессой и не хочет давать интервью. Пока узаконивать отношения пара не собирается. Актер говорит, у него даже пальцы не той конструкции, чтобы кольцо удержать - оно болтается. Однако знаменитость считает, в жизни штамп в паспорте важен, он мотивирует людей.
Сейчас Александр Яцко сконцентрирован на съемочном процессе. Он имеет любимую работу, любимую женщину и очень доволен происходящими в жизни событиями.
Александр Яцко побывал на программе «Ты не поверишь!» и сообщил, что в его жизни присутствует любимая девушка, которая годится ему в дочки. Раньше Александр Яцко был в браке с Еленой Валюшкиной, которая родила ему двоих детей. Официально они расторгли брак в 2014 году.
Известно, что возлюбленную 61-летнего актера зовут Даша. Она непубличный человек, не любит общения с прессой и не хочет давать интервью. Пока узаконивать отношения пара не собирается. Актер говорит, у него даже пальцы не той конструкции, чтобы кольцо удержать - оно болтается. Однако знаменитость считает, в жизни штамп в паспорте важен, он мотивирует людей.
Сейчас Александр Яцко сконцентрирован на съемочном процессе. Он имеет любимую работу, любимую женщину и очень доволен происходящими в жизни событиями.