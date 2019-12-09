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Сын Ротару отказался комментировать успех певицы в России

Недавнее интервью с сестрой Софии Ротару вызвало негодование у некоторых россиян. Успех певицы в России после концерта на «Песне года» отказался комментировать её сын.

Лидия Хлябич недавно опровергла заявления из собственного интервью о том, что София Ротару спонсорирует военные действия на Донбасе. По словам сестры известной певицы, недобросовестные журналисты распространяют неправдивую информацию. Несмотря на это, многие пользователи Сети призывали бойкотировать концерты поп-звезды. Её триумфальное выступление на «Песне года» в Москве все же сгладило общее впечатление российской публики. Сама знаменитость пытается сохранять нейтралитет и отказывается общаться с прессой.

Подобную тактику выбрал и её сын, продюсер Руслан Евдокименко. На вопросы со стороны СМИ о восприятии успеха матери он отвечал сухо и просил больше не интересоваться его мнением. Некоторые представители отечественных изданий теоретизировали, что окружение и близкие Софии Ротару избегают расспросов, чтобы не допустить повторного скандала. Кроме прочего, в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 14 декабря должен состоятся следующий концерт исполнительницы, которая выступит вместе со звездами 70-90-ых годов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:55

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