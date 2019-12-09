Эксперты сообщили о появлении новой угрозы для Android-смартфонов





Программа даёт возможность контролировать все действия пользователя на зараженном устройстве и пересылать персональные сведения для реализации через даркнет. По информации экспертов, вирус распространяется посредством APK-файлов в интернете. Достаточно часто программа сокрыта под видом легального почтового приложения. Поддельное ПО распространяется при помощи веб-страницы, маскирующихся под сервисы Google.После закачки в память устройства вирус открывает доступ к персональным данным владельца. CallerSpy позволяет хакерам скрытно создавать скриншоты окон, через которые вводятся конфиденциальные сведения. На сегодня зарегистрированы факты поражения девайсов, использующих ОС Android. Специалисты считают, что злоумышленники способны совершать атаки и на устройства под управлением iOS. Фейковые страницы, посредством которых распространяется зараженный почтовый клиент, имеют версии для платформ от Apple.