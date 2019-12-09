«Действительно угодил в аварию»: Валерия показала сына с его девушкой после ДТП

В первую очередь, Валерия высказала слова благодарности в адрес тех, кто проявил участие и беспокоился за судьбу ее сына. «Во избежание неточностей должна сказать, что Арсений на самом деле попал в ДТП неподалеку от Петербурге», - пишет знаменитость. По ее словам, в момент аварии в салоне автомобиля находились несколько человек, а сам Арсений в момент происшествия спал, поэтому не помнит, что именно произошло. Также, по словам, артистки, автомобиль, в котором ехали пострадавшие, не подлежит восстановлению. Впрочем, самое главное, что все остались живы, пусть и получили различные телесные повреждения.«Если у вас есть возможность отказаться от поездок на машине зимой, лучше всего этого не делать. Дороги в это время очень опасны. Старайтесь себя беречь», - обратилась певица к поклонникам.