"Безумие": Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на аварию с участием сына Валерии





Арсений Шульгин, сын вокалистки Валерии, пострадал в ДТП. Он объяснил, что ехали спокойно, скорость не превышали, но из-за погоды машину занесло. Валерия очень испугалась за здоровье наследника, ведь он отправился в Санкт-Петербург, чтобы познакомить родителей со своей любимой.Иосиф Пригожин отреагировал на ситуацию довольно эмоционально. Продюсер сообщил, он очень злится из-за того, что молодые люди отправились в дорогу ночью, да еще и зимой, и назвал такой поступок "безумием". Продюсер считает, необходимо думать головой, поскольку подобные "сюрпризы" приносят только переживания родным.