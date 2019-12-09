"Безумие": Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на аварию с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин комментировал ДТП, в котором участником стал сын Валерии Арсений Шульгин. Он ехал на машине из Москвы в Санкт-Петербург, и на въезде в город на трассе авто влетело в отбойник.
Арсений Шульгин, сын вокалистки Валерии, пострадал в ДТП. Он объяснил, что ехали спокойно, скорость не превышали, но из-за погоды машину занесло. Валерия очень испугалась за здоровье наследника, ведь он отправился в Санкт-Петербург, чтобы познакомить родителей со своей любимой.
Иосиф Пригожин отреагировал на ситуацию довольно эмоционально. Продюсер сообщил, он очень злится из-за того, что молодые люди отправились в дорогу ночью, да еще и зимой, и назвал такой поступок "безумием". Продюсер считает, необходимо думать головой, поскольку подобные "сюрпризы" приносят только переживания родным.
Арсений Шульгин, сын вокалистки Валерии, пострадал в ДТП. Он объяснил, что ехали спокойно, скорость не превышали, но из-за погоды машину занесло. Валерия очень испугалась за здоровье наследника, ведь он отправился в Санкт-Петербург, чтобы познакомить родителей со своей любимой.
Иосиф Пригожин отреагировал на ситуацию довольно эмоционально. Продюсер сообщил, он очень злится из-за того, что молодые люди отправились в дорогу ночью, да еще и зимой, и назвал такой поступок "безумием". Продюсер считает, необходимо думать головой, поскольку подобные "сюрпризы" приносят только переживания родным.