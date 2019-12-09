Ученые рассказали, как цветы адаптируются под своих опылителей





Цветочное разнообразие возникло в результате адаптации к селекции, налагаемой различными опылителями, в том числе пчелами, мухами, бабочками, колибри, летучими мышами или грызунами. Хотя научные эксперименты раскрыли некоторую часть этого механизма, его текущее понимание остается фрагментарным. Главный вопрос заключается в том, меняется ли весь цветок или лишь его часть. Ученые из Венского университета приблизились к разгадке, исследовав 30 видов из группы тропических растений (Merianieae) Анд.Используя рентгеновскую компьютерную томографию высокого разрешения, эксперты создали 3D-модели и задействовали геометрические морфометрические методы для анализа различий. Результаты показывают, что цветы эволюционировали из-за кооперации отдельных опылителей, но их перемены не были однородными по всему растению. В частности, стерильные органы (лепестки) приспосабливались к различным насекомым быстрее, а репродуктивные развивались медленнее. "Эти данные являются первым шагом к пониманию других групп растений, которые могут иметь подобную эволюционную модульность", - сообщила Агнес Деллинджер, руководитель исследования.