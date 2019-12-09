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Ученые подсчитали, сколько еды потребуется населению Земли в будущем

Количество пищи, необходимое для пропитания населения Земли в будущем, имеет жизненно важное значение. Специалисты из Германии решили изучить проблему и подсчитать, сколько пищи потребуется населению планеты в ближайшем будущем с учетом наблюдаемого увеличения среднего роста и среднего веса жителей многих стран.
Ученые подсчитали, сколько еды потребуется населению Земли в будущем

На сегодняшний день ученые рассматривают этот вопрос только с точки зрения того, сколько еды люди могут позволить себе купить, сколько еды полезно для здоровья, или что можно производить на устойчивой основе. Тем не менее, исследователи из Геттингенского университета решили проанализировать, как может измениться фактическое количество пищи, которое люди хотели бы съесть. Повышение индекса массы тела (ИМТ), который выражен в соотношении веса к росту, и увеличение среднего роста приводят к заметному увеличению потребностей людей в калориях в глобальных масштабах. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

В подавляющем большинстве стран мира наблюдается постепенно увеличение среднего роста и размера тела. Для поддержания большего веса человеку, разумеется, требуется употребить и большее количество пищи. Специалисты Геттингенского университета разработали метод прогнозирования развития потребления калорий до конца нынешнего столетия. В качестве ориентира в своем исследовании ученые воспользовались изменениями, которые фиксировались в Мексике и Голландии. «События в указанных странах выражены довольно ярко, но они являются наиболее реалистичным сценарием», - утверждают авторы научной работы. По их словам, даже если бы индекс массы тела оставался неизменным, глобальное потребление калорий все равно бы увеличилось более чем на 60% к 2100 году из-за увеличения численности населения Земли. Но с ростом ИМТ, который зафиксирован в Голландии и Мексике, ученые прогнозируют увеличение более чем на 18% уже в обозримом будущем. В сумме, утверждают они, глобальная потребность в пище к 2100 году вырастет почти на 80%.

В случае, если мировой объем производства продуктов питания не сможет удовлетворить новые потребности, опасаются исследователи, проблему не удастся контролировать через снижение показателей ИМТ. Поэтому к указанному сроку сохранить свой привычный рацион питания смогут лишь состоятельные жители Земли, а вот бедные слои заметно пострадают в связи с образовавшимся дефицитом продуктов питания и спровоцированный им рост цен. «Это приведет к росту потребления дешевых продуктов, зачастую богатых калориями, но бедных по содержанию полезных питательных веществ. То есть, у бедных слоев населения планеты масса тела продолжит увеличиваться, вместе с тем, они все равно будут сталкиваться с недоеданием и заметным ухудшением состояния здоровья», - подытожили авторы исследования.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12

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