Борис Грачевский и его беременная супруга Екатерина Белоцерковская ждут рождения «хорошего человека»





Борис Грачевский, создатель киножурнала «Ералаш», был гостем программы «Ты не поверишь!». Знаменитость подтвердил слухи, что скоро станет отцом и считает, что пока рано принимать поздравления, хотя уже можно заметить округлившийся живот супруги. Семья, как отметил кинорежиссер, ждет рождения хорошего человека.Журналисты стали спрашивать о самочувствии Екатерины Белоцерковской, третьей жены режиссера, на что та ответила, что у нее все отлично. Близкая подруга Юлия Беретта сообщила, что радуется за супругу Бориса Грачевского, ведь хорошие люди должны размножаться. Она считает, что женщине свойственно думать о ребенке, а не о себе.Напомним, что Борису Грачевскому сейчас 70 лет. Он имеет две дочки от первой и второй жен.