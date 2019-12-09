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Борис Грачевский и его беременная супруга Екатерина Белоцерковская ждут рождения «хорошего человека»

Супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская скоро должна родить. Кинорежиссер с женой ждут появления на свет «хорошего человека».
Борис Грачевский и его беременная супруга Екатерина Белоцерковская ждут рождения «хорошего человека»

Борис Грачевский, создатель киножурнала «Ералаш», был гостем программы «Ты не поверишь!». Знаменитость подтвердил слухи, что скоро станет отцом и считает, что пока рано принимать поздравления, хотя уже можно заметить округлившийся живот супруги. Семья, как отметил кинорежиссер, ждет рождения хорошего человека.

Журналисты стали спрашивать о самочувствии Екатерины Белоцерковской, третьей жены режиссера, на что та ответила, что у нее все отлично. Близкая подруга Юлия Беретта сообщила, что радуется за супругу Бориса Грачевского, ведь хорошие люди должны размножаться. Она считает, что женщине свойственно думать о ребенке, а не о себе.

Напомним, что Борису Грачевскому сейчас 70 лет. Он имеет две дочки от первой и второй жен.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 09:09

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