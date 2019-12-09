В Индии число жертв пожара на фабрике в Нью-Дели увеличилось до 43 человек





На текущий момент причина масштабного пожара на индийском предприятии остаётся неизвестной. При этом имеются сведения о том, что на момент появления пламени на производственной площадке большая часть жертв спали на фабрике. Суммарно там пребывали около 50 человек.Пожар покрыл площадь в 55 «квадратов», а для его локализации потребовались силы 27 пожарных команд. Правоохранители определяют все детали трагедии, унесшей жизни более четырех десятков человек.