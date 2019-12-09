В Индии число жертв пожара на фабрике в Нью-Дели увеличилось до 43 человек
Число жертв пожара на фабрике, расположенной на территории Нью-Дели в Индии, повысилось до 43 человек. Ранее имелись данные о 32 погибших людях.
На текущий момент причина масштабного пожара на индийском предприятии остаётся неизвестной. При этом имеются сведения о том, что на момент появления пламени на производственной площадке большая часть жертв спали на фабрике. Суммарно там пребывали около 50 человек.
Пожар покрыл площадь в 55 «квадратов», а для его локализации потребовались силы 27 пожарных команд. Правоохранители определяют все детали трагедии, унесшей жизни более четырех десятков человек.
На текущий момент причина масштабного пожара на индийском предприятии остаётся неизвестной. При этом имеются сведения о том, что на момент появления пламени на производственной площадке большая часть жертв спали на фабрике. Суммарно там пребывали около 50 человек.
Пожар покрыл площадь в 55 «квадратов», а для его локализации потребовались силы 27 пожарных команд. Правоохранители определяют все детали трагедии, унесшей жизни более четырех десятков человек.
В мире / Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:58