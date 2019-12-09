Врачи рассказали о пользе питья воды перед приемом пищи





В эксперименте принимали участие респонденты в возрасте от 55 до 75 лет. Их разбили на две группы. Одна из них употребляла воду перед приемом пищи, вторая — нет. Первые результаты начали проявляться на 12 неделе. Участникам из первой группы удалось сбросить от 5 до 7 кг чистого веса.Оказалось, что из-за приема воды перед трапезой респонденты потребляли на 100 калорий меньше, чем участники второй группы. Жидкость заполняла желудок, поэтому организму требовалось меньше еды для насыщения. Диета не вызвала побочных эффектов, но врачи отметили, что чрезмерное употребление жидкости является причиной интоксикации.