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Врачи рассказали о пользе питья воды перед приемом пищи

Специалисты выяснили, какую пользу приносит прием воды перед употреблением пищи. Их исследования показали, что один или два стакана питьевой воды помогают быстрее избавиться от лишнего веса, поскольку организм начинает усваивать меньше калорий.

В эксперименте принимали участие респонденты в возрасте от 55 до 75 лет. Их разбили на две группы. Одна из них употребляла воду перед приемом пищи, вторая — нет. Первые результаты начали проявляться на 12 неделе. Участникам из первой группы удалось сбросить от 5 до 7 кг чистого веса.

Оказалось, что из-за приема воды перед трапезой респонденты потребляли на 100 калорий меньше, чем участники второй группы. Жидкость заполняла желудок, поэтому организму требовалось меньше еды для насыщения. Диета не вызвала побочных эффектов, но врачи отметили, что чрезмерное употребление жидкости является причиной интоксикации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:31

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