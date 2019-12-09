«Я счастлива»: Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой

В разное время о Брухуновой рассказывали всякое. Поговаривали, что перебравшись из Тулы в столицу, она сначала занималась ведением сайта супруги Петросяна, а после добралась и до него самого. Познакомившись с мэтром эстрадного юмора, девушке удалось сделать феноменальный скачок в карьере от администратора сайта до директора его собственного театра. Сегодня она - директор и правая рука Евгения Петросяна. А с некоторых пор - еще и его законная супруга.О женитьбе 74-летнего артиста на его 30-летней помощнице сообщает «Комсомолка» со ссылкой на источник из близкого окружения пары. Сообщается, что бракосочетание состоялось в начале этого месяца. Вероятнее всего, появление на страничке Татьяны Брухуновой в Instagram фотографии со свадебным букетом было не случайностью.Можно также предположить, что в минувшие выходные новоиспеченное семейство отмечало это событие дома. По этому случаю их домработница приготовила сметанный торт. «Я счастлива», - писала Брухунова под очередным опубликованным в социальной сети фото. Вероятно, такой настрой вызван тем, что сатирик все же решился узаконить свои отношения с ней.