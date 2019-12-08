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Без проколов на пальце: Специалисты смогли создать инновационный глюкометр

Ученые из Московского физико-технического института смогли создать устройство, позволяющее измерять уровень глюкозы без создания ран на коже. Оно имеет небольшой размер и помогает контролировать сахар в крови.
Без проколов на пальце: Специалисты смогли создать инновационный глюкометр

Данное изобретение принадлежит выпускникам МФТИ. Своё устройство ученые назвали Ann-NIGM. «У аппарата есть две важнейшие функции: первое – постоянный контроль глюкозы, второе – отсутствие ран. Устройство всецело неинвазивно», – сообщил изобретатель нового глюкометра Владимир Козлов. Прибор небольшой и компактный, его носят на ухе. Создатели потратили полтора года, чтобы сделать его носибельным и поместить сложную конструкцию в маленькое устройство.

«Происходит просвечивание уха особым светом, датчиком улавливаются его модификации по причине снижения или повышения уровня глюкозы. И, в итоге, у нас есть информация о том, как можно измерять ёё уровень», – рассказал Владимир Козлов. Результаты можно увидеть в специальном приложении в смартфоне. Его, как и сам аппарат, ученый вместе с коллегами разработал на базе Московского физико-технического института.

«Приходит оповещение о пониженном или повышенном уровне глюкозы. Наша команда считает это значимым достижением для предупреждения гипогликемии. Ещё мы собираемся добавить ряд функций с целью улучшить аппарат», – подметил изобретатель инновационного глюкометра Алексей Агафонов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:50

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