Без проколов на пальце: Специалисты смогли создать инновационный глюкометр





Данное изобретение принадлежит выпускникам МФТИ. Своё устройство ученые назвали Ann-NIGM. «У аппарата есть две важнейшие функции: первое – постоянный контроль глюкозы, второе – отсутствие ран. Устройство всецело неинвазивно», – сообщил изобретатель нового глюкометра Владимир Козлов. Прибор небольшой и компактный, его носят на ухе. Создатели потратили полтора года, чтобы сделать его носибельным и поместить сложную конструкцию в маленькое устройство.«Происходит просвечивание уха особым светом, датчиком улавливаются его модификации по причине снижения или повышения уровня глюкозы. И, в итоге, у нас есть информация о том, как можно измерять ёё уровень», – рассказал Владимир Козлов. Результаты можно увидеть в специальном приложении в смартфоне. Его, как и сам аппарат, ученый вместе с коллегами разработал на базе Московского физико-технического института.«Приходит оповещение о пониженном или повышенном уровне глюкозы. Наша команда считает это значимым достижением для предупреждения гипогликемии. Ещё мы собираемся добавить ряд функций с целью улучшить аппарат», – подметил изобретатель инновационного глюкометра Алексей Агафонов.