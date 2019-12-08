Дочь Заворотнюк больше не связана с бизнесом по продаже одежды





Во время открытия магазина Анна Заворотнюк не появилась, а также отказалась как-либо общаться с журналистами. В то время многие посчитали, что причиной этого является болезнь актрисы.Теперь Анна Заворотнюк заявила о прекращении сотрудничества с этим бизнесом. Никаких деталей она не раскрыла, отметив нежелание как-либо комментировать ситуацию. По данным интернет-изданий, лечение Анастасии Заворотнюк требует многомиллионных затрат. Супруг актрисы Пётр Чернышёв в новогодние праздники продолжит много трудиться ради оплаты услуг медперсонала, врачей, а также дорогостоящих лекарств.