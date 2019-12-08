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Названы лучшие способы уберечь автомобиль от реагентов на дорогах зимой

В зимнее время дорожные и коммунальные службы посыпают улицы городов разного рода реагентами. При этом, даже самые безобидные из них, представленные в виде соли и песка, могут негативно отразиться на состоянии металла. Эксперты назвали лучшие способы уберечь кузов машины от подобных неприятностей.
Названы лучшие способы уберечь автомобиль от реагентов на дорогах зимой

Прежде всего, водителям рекомендуют пройти специальную обработку порогов и днищ. На автомойках чаще всего вымывают только кузов, а вот для обработки днища потребуется наличие специального оборудования, которое есть далеко не везде. Желательно посещать такие мойки хотя бы раз в месяц, однако перед этим днище следует обработать специальными составами, которые обеспечат соответствующую защиту. Во время мойки автомобиля в зимний период важно также следовать ряду правил. Прежде всего, не стоит поливать промерзший кузов автомобиля горячей водой, поскольку последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Так что для мойки лучше всего выбирать теплые боксы. При этом, мыть автомобиль следует не реже двух раз в месяц. В качестве эффективной защиты от разного рода реагентов могут также выступить специальные покрытия, которые на мойке могут нанести на кузов после его очистки. Такие покрытия, к слову, выдерживают до 3-4 моек, после чего требуют повторного нанесения.

Кроме того, по словам специалистов, водителям не стоит также забывать и о защите колес от той же проблемы. К примеру, стальные диски колес следует обработать составами против ржавчины и прогрунтовать из баллончика. А вот зимний комплект резины эксперты рекомендуют менять не реже, чем раз в пять лет – за этот срок материал не успеет испортиться под воздействием агрессивных веществ.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:37

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