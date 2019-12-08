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«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б» Олесю Романо

Участница проекта "План Б" Олеся Романо оказалась разочарована двойным свиданием юмориста с ней и Маргаритой Гавриловой. Девушка отметила, что была намерена сама уйти с шоу, так как артист ее как будто "поматросил и бросил".
«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б» Олесю Романо

Участница проекта "План Б" Олеся Романо отметила, что ее сильно разочаровало свидание с Тимуром Батрутдиновым на яхте, когда он отправился туда с ней и Маргаритой Гавриловой. Когда последняя спросила у юмориста, почему он не приглашал ее на свидание раньше, юморист ответил, что "оставил самое вкусное напоследок". Такое выражение сильно задело Романо, ведь ее шоумен позвал на свидание самой первой.

Чтобы исправить ситуацию, Тимур Батрутдинов сказал, что "начал с самого вкусного, тем же и закончит", однако не смог спасти ситуацию. Все окончательно пошло не так, когда юморист заявил, что рассказ Олеси Романо о ее бывших избранниках занял 24 часа, ему это очень не понравилось.

Олеся Романо отметила, что ей стало настолько обидно, что она готова была сама уйти с проекта "План Б", ведь получается, что Тимур Батрутдинов ее будто "поматросил и бросил".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:15

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