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Полет звездолетов повстанцев X-Wing из «Звездных войн» показали на видео

Американский аэрокосмический гигант Boeing всеми силами пытается восстановить репутацию после очень непростого года, связанного с провалом самолетов 737 Max. Не так давно компания запустила в небо дроны в виде звездолетов X-Wing, на которых летали повстанцы из «Звездных войн».
Полет звездолетов повстанцев X-Wing из «Звездных войн» показали на видео

Пара легендарных звездолетов поднялись в воздух над парком развлечений Disney в американском Орландо во время церемонии торжественного запуска нового аттракциона, посвященного вселенной космической саги «Звездные войны». Как рассказали представители компании Boeing, они подтверждают, что в шоу на открытии аттракциона принимали участие летательные аппараты, созданные именно компанией, вот только раскрывать подробности об этой технике не стали. «Мы были рады стать частью этого мероприятия, но это вся информация, которой мы можем поделиться на данный момент», - заключили они.

Эксперты полагают, что в небо были подняты измененные версии дронов Boeing CAV, которые компания впервые показала еще в начале минувшего года. Тогда, к слову, утверждалось, что новые летательные аппараты способны поднять в воздух более 226 килограммов груза.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:25

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