Полет звездолетов повстанцев X-Wing из «Звездных войн» показали на видео





Пара легендарных звездолетов поднялись в воздух над парком развлечений Disney в американском Орландо во время церемонии торжественного запуска нового аттракциона, посвященного вселенной космической саги «Звездные войны». Как рассказали представители компании Boeing, они подтверждают, что в шоу на открытии аттракциона принимали участие летательные аппараты, созданные именно компанией, вот только раскрывать подробности об этой технике не стали. «Мы были рады стать частью этого мероприятия, но это вся информация, которой мы можем поделиться на данный момент», - заключили они.Эксперты полагают, что в небо были подняты измененные версии дронов Boeing CAV, которые компания впервые показала еще в начале минувшего года. Тогда, к слову, утверждалось, что новые летательные аппараты способны поднять в воздух более 226 килограммов груза.