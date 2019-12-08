Беременная Настя Коткова: «Боюсь, что меня сглазят»





Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова во всеуслышание объявила о том, что беременна, а отцом ребенка является Захар Саленко, который изменил с ней своей избраннице Яне Шафеевой. Теперь девушка намерена и вовсе уйти в монастырь, ребенка она воспитывать будет сама, мешать Захару Саленко строить свою жизнь не намерена.Недавно Настя Коткова объяснила, почему она избегает разговоров о своем "интересном положении". Оказалось, девушка очень боится негатива, якобы не все люди желают ей добра, а зло в итоге может превратиться в сглаз. По словам бывшей проектантки, она каждый раз пытается уйти от разговора, когда дело касается беременности, как в жизни, так и в социальных сетях."Интересное положение" Насти Котковой, тем не менее, подтвердило недавно сделанное УЗИ, о чем сама молодая мамочка поспешила рассказать в соцсети Instagram, добавив снимки. Поход к гинекологу окончательно показал, она действительно ждет малыша. Теперь звезда продолжает обсуждать свое самочувствие с фолловерами в микроблоге в соцсети, тем самым противореча своим же взглядам.