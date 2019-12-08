Беременная Настя Коткова: «Боюсь, что меня сглазят»
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова только недавно призналась, что ждет ребенка от Захара Саленко, несмотря на то, что не общается с отцом малыша. Недавно девушка объяснила, почему избегает разговоров о своем "интересном положении", как оказалось, она боится, что ее сглазят.
Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова во всеуслышание объявила о том, что беременна, а отцом ребенка является Захар Саленко, который изменил с ней своей избраннице Яне Шафеевой. Теперь девушка намерена и вовсе уйти в монастырь, ребенка она воспитывать будет сама, мешать Захару Саленко строить свою жизнь не намерена.
Недавно Настя Коткова объяснила, почему она избегает разговоров о своем "интересном положении". Оказалось, девушка очень боится негатива, якобы не все люди желают ей добра, а зло в итоге может превратиться в сглаз. По словам бывшей проектантки, она каждый раз пытается уйти от разговора, когда дело касается беременности, как в жизни, так и в социальных сетях.
"Интересное положение" Насти Котковой, тем не менее, подтвердило недавно сделанное УЗИ, о чем сама молодая мамочка поспешила рассказать в соцсети Instagram, добавив снимки. Поход к гинекологу окончательно показал, она действительно ждет малыша. Теперь звезда продолжает обсуждать свое самочувствие с фолловерами в микроблоге в соцсети, тем самым противореча своим же взглядам.
Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова во всеуслышание объявила о том, что беременна, а отцом ребенка является Захар Саленко, который изменил с ней своей избраннице Яне Шафеевой. Теперь девушка намерена и вовсе уйти в монастырь, ребенка она воспитывать будет сама, мешать Захару Саленко строить свою жизнь не намерена.
Недавно Настя Коткова объяснила, почему она избегает разговоров о своем "интересном положении". Оказалось, девушка очень боится негатива, якобы не все люди желают ей добра, а зло в итоге может превратиться в сглаз. По словам бывшей проектантки, она каждый раз пытается уйти от разговора, когда дело касается беременности, как в жизни, так и в социальных сетях.
"Интересное положение" Насти Котковой, тем не менее, подтвердило недавно сделанное УЗИ, о чем сама молодая мамочка поспешила рассказать в соцсети Instagram, добавив снимки. Поход к гинекологу окончательно показал, она действительно ждет малыша. Теперь звезда продолжает обсуждать свое самочувствие с фолловерами в микроблоге в соцсети, тем самым противореча своим же взглядам.