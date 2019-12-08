Ученые нашли средство против неизлечимого рака крови





Новый вид лекарственных препаратов авторы этого исследования назвали PROTAC. Сообщается, что средство нацелено на белковое соединение с индексом BCL-XL, благодаря которому раковые клетки получают возможность выживать. Прежние препараты похожего принципа действия приводили к критически опасному снижению количества тромбоцитов в крови и повышали риски кровотечений, однако у нового лекарственного соединения такой риск существенно ниже. Новые средства планируется использовать при лечении Т-клеточной лимфомы и острого Т-клеточного лейкоза, которые прежде считались неизлечимыми формами рака крови. Главная особенность лекарства заключается в том, что оно способно разрушить целевой белок, а не ингибировать его, как в случае с используемыми сегодня препаратами.По утверждению специалистов, PROTAC в перспективе станет эффективным средством при лечении некоторых типов онкологических заболеваний у детей, которые прежде не поддавались лечению.