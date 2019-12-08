ЕС вводит новые правила для автопроизводителей





В соответствии с оценками экспертов, автопром рискует собрать санкции в объёме 32 млрд евро. Эта сумма в 2 раза выше потенциальной прибыли компаний. В Германии запланировано в 2 раза повысить число субсидий на приобретение электрокаров. При этом Европейская ассоциация производителей автотранспорта считает, что число единиц моделей с альтернативными силовыми агрегатами в 5 раз меньше количества бензиновых версий.В соответствии с прогнозами исследователей рынка, к 2025 году лишь 10,2% авто будут иметь под капотом экологически безопасные двигатели. К 2030-му показатель повысится лишь на 5%. В то же время власти крупных муниципалитетов Германии подталкивают покупателей к отказу от дизельных авто, поскольку на них запрещен въезд в центральные районы городов.Аналитики отмечают, что немецкий автопром сильно ухудшил свои позиции на мировом рынке. Компании намерены производить большее количество электрокаров. Предположительно, довольно крупные изменения в индустрии состоятся ввиду того, что 10% продукции отрасли имеют отношение к выпуску продукта с ДВС.