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ЕС вводит новые правила для автопроизводителей

ЕС вводит новый набор правил для компаний-автопроизводителей. Начиная с 1 января все легковые авто обязаны совершать выбросы в атмосферу не более 95 г углекислого газа, а в ином случае их ожидает достаточно крупный штраф.

В соответствии с оценками экспертов, автопром рискует собрать санкции в объёме 32 млрд евро. Эта сумма в 2 раза выше потенциальной прибыли компаний. В Германии запланировано в 2 раза повысить число субсидий на приобретение электрокаров. При этом Европейская ассоциация производителей автотранспорта считает, что число единиц моделей с альтернативными силовыми агрегатами в 5 раз меньше количества бензиновых версий.

В соответствии с прогнозами исследователей рынка, к 2025 году лишь 10,2% авто будут иметь под капотом экологически безопасные двигатели. К 2030-му показатель повысится лишь на 5%. В то же время власти крупных муниципалитетов Германии подталкивают покупателей к отказу от дизельных авто, поскольку на них запрещен въезд в центральные районы городов.

Аналитики отмечают, что немецкий автопром сильно ухудшил свои позиции на мировом рынке. Компании намерены производить большее количество электрокаров. Предположительно, довольно крупные изменения в индустрии состоятся ввиду того, что 10% продукции отрасли имеют отношение к выпуску продукта с ДВС.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00

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