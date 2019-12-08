Экс-участники проекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев показали соблазнительные снимки под елкой
Экс-участники проекта "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев опубликовали на своих страницах в соцсетях полуобнаженные снимки возле елки. Супруги поинтересовались у поклонников, нарядили ли они главный символ нового года.
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец предстала возле украшенной елки в стрингах, теплом свитере и теплых носках. Звезда поинтересовалась у поклонников, наряжали ли они елку, и какую выбрали, отметив, что в этом году она и Антон Гусев решили украсить искусственную и небольших размеров, чтобы потом не было много мусора для уборки.
Антон Гусев показал более откровенную фотографию. На ней он стоит в красных трусах, шапочке Деда Мороза и носках. Спортсмен поинтересовался у фолловеров, вызывали ли они Санта-Клауса. Стоит отметить, что поклонники тут же отреагировали на публикацию экс-участника проекта "Дом-2". Многие написали, что он выглядит на снимке слишком сексуально, и от такого Деда Мороза многие не отказались бы.
Виктория Романец, в свою очередь, получила разные комментарии к сексуальной фотографии. Некоторые написали, что она ходит в зал только для того, чтобы показать потом подтянутую фигуру, в то же время добавив, хорошо, что хотя бы голова у нее в тепле.
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец предстала возле украшенной елки в стрингах, теплом свитере и теплых носках. Звезда поинтересовалась у поклонников, наряжали ли они елку, и какую выбрали, отметив, что в этом году она и Антон Гусев решили украсить искусственную и небольших размеров, чтобы потом не было много мусора для уборки.
Антон Гусев показал более откровенную фотографию. На ней он стоит в красных трусах, шапочке Деда Мороза и носках. Спортсмен поинтересовался у фолловеров, вызывали ли они Санта-Клауса. Стоит отметить, что поклонники тут же отреагировали на публикацию экс-участника проекта "Дом-2". Многие написали, что он выглядит на снимке слишком сексуально, и от такого Деда Мороза многие не отказались бы.
Виктория Романец, в свою очередь, получила разные комментарии к сексуальной фотографии. Некоторые написали, что она ходит в зал только для того, чтобы показать потом подтянутую фигуру, в то же время добавив, хорошо, что хотя бы голова у нее в тепле.