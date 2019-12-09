Ученые раскрыли неожиданные функции маммографии





Отныне с помощью маммографии медики смогут определить риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также сердечной недостаточности у женщин. Сама процедура, как известно, проводится с помощью маломощного рентгеновского излучения, которое «сканирует» ткани молочных желез на наличие в них отклонений, неровностей, новообразований и прочего. Однако специалисты из США сумели установить, что с помощью данной диагностической процедуры также можно выявлять ряд других проблем, вроде кальциноза коронарных артерий, который нередко сопровождается кальцинированием молочных желез.Ученые подчеркивают, что кальциноз коронарной артерии является опасным скоплением осадка солей кальция в артериях, которые обеспечивают транспортировку насыщенной кислородом крови в сердце. Это состояние может спровоцировать различные сердечно-сосудистые заболевания, в том числе сердечный приступ и инсульт.