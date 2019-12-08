Эксперты рассказали, какие продукты необходимо избегать при кормлении собак
Зачастую, когда хозяева заводят собак, то хотят, чтоб их питомцы прожили как можно дольше. Существует ряд продуктов, которые под строжайшим запретом.
На первом месте стоит алкоголь. Под запрет попадают любые спиртные напитки: пиво, миксы, вино и т. д. Последствиями выпитого алкоголя может быть кома и отказ пищеварительных органов. Стоит обратить внимание на сладости. Их употребление может привести не только к ожирению, но и к возникновению кариеса. Не нужно забывать, что глюкоза, которая попадает в кровь пса, возбуждает воспалительные заболевания глаз и провоцирует частичную слепоту. Следующий под запретом гранат. Его косточки не перевариваются организмом собаки и вызывают непроходимость кишечника. При благоприятном исходе животному сделают промывание кишечника, в худшем – необходимо будет проводить операцию.
Шоколад также не рекомендуется давать собакам. В нём, кроме вредного для животного кофеина, содержится также теобромин, который не усваивается организмом псов и может привести к состоянию, которое похоже на отравление: тошнота, рвота, плохая работа кишечника и всё остальное. Орехов также стоит избегать. В пищеварении псов нет ферментов для их переваривания, поэтому они зачастую становятся причиной для несварения желудка.
На первом месте стоит алкоголь. Под запрет попадают любые спиртные напитки: пиво, миксы, вино и т. д. Последствиями выпитого алкоголя может быть кома и отказ пищеварительных органов. Стоит обратить внимание на сладости. Их употребление может привести не только к ожирению, но и к возникновению кариеса. Не нужно забывать, что глюкоза, которая попадает в кровь пса, возбуждает воспалительные заболевания глаз и провоцирует частичную слепоту. Следующий под запретом гранат. Его косточки не перевариваются организмом собаки и вызывают непроходимость кишечника. При благоприятном исходе животному сделают промывание кишечника, в худшем – необходимо будет проводить операцию.
Шоколад также не рекомендуется давать собакам. В нём, кроме вредного для животного кофеина, содержится также теобромин, который не усваивается организмом псов и может привести к состоянию, которое похоже на отравление: тошнота, рвота, плохая работа кишечника и всё остальное. Орехов также стоит избегать. В пищеварении псов нет ферментов для их переваривания, поэтому они зачастую становятся причиной для несварения желудка.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:18