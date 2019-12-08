Эксперты рассказали, какие продукты необходимо избегать при кормлении собак





На первом месте стоит алкоголь. Под запрет попадают любые спиртные напитки: пиво, миксы, вино и т. д. Последствиями выпитого алкоголя может быть кома и отказ пищеварительных органов. Стоит обратить внимание на сладости. Их употребление может привести не только к ожирению, но и к возникновению кариеса. Не нужно забывать, что глюкоза, которая попадает в кровь пса, возбуждает воспалительные заболевания глаз и провоцирует частичную слепоту. Следующий под запретом гранат. Его косточки не перевариваются организмом собаки и вызывают непроходимость кишечника. При благоприятном исходе животному сделают промывание кишечника, в худшем – необходимо будет проводить операцию.Шоколад также не рекомендуется давать собакам. В нём, кроме вредного для животного кофеина, содержится также теобромин, который не усваивается организмом псов и может привести к состоянию, которое похоже на отравление: тошнота, рвота, плохая работа кишечника и всё остальное. Орехов также стоит избегать. В пищеварении псов нет ферментов для их переваривания, поэтому они зачастую становятся причиной для несварения желудка.