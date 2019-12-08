«Верх невоспитанности»: Анастасия Ивлеева разозлилась на поклонников за вопрос о беременности





Один из поклонников написал Ивлеевой о том, что ее коллега по «цеху» Ида Галич уже забеременела, поэтому отметил, что и ей самой уже пора задуматься от том, чтобы завести потомство, тем более, что в нынешнем году она вышла замуж за рэп-исполнителя Элджея. Вот только сама телеведущая отреагировала на этот вопрос довольно раздраженно. «Спрашивать у человека, когда он планирует жениться, или когда заведет детей – верх невоспитанности», - подчеркнула Ивлеева, добавив, что такие вопросы ей задают очень часто.«Вы наверное будете удивлены, но у многих девушек жизнь не вертится вокруг мысли о том, чтобы выйти замуж и родить. У некоторых есть интересы, к примеру, развиваться, строить бизнес, путешествовать. И если кто-то к этому решению не пришел, значит он еще не готов», - добавила блогер.