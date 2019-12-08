Участник шоу «План Б» Валерий Попович удивил Ольгу Бузову, вернув ее дорогие очки

Во время съемки шоу "План Б" на Бали Ольга Бузова пожаловалась, что на нее напали обезьяны, а одна и вовсе отобрала у телеведущей дорогие очки, поиграла с ними и убежала, не вернув хозяйке. Тогда звезда сильно расстроилась, но недавно в качестве сюрприза получила дорогой предмет обратно.Претендент на сердце Ольги Бузовой Валерий Попович заказал такие же очки в Москве, обошлись они ему не дешево, а телеведущая буквально пришла в восторг от неожиданности и столь значимого для нее презента. Более того, Попович успел выиграть в турнире по гольфу, что также отметила поющая телеведущая. Подобными поступками молодой человек явно заработал себе несколько дополнительных очков в борьбе за победу.