Певица Валерия прокомментировала ДТП с сыном





Вокалистка Валерия сообщила о ДТП с ее сыном Арсением Шульгиным. Они с друзьями стали участниками аварии и были госпитализированы. Валерия рассказала, что сын говорил о планах побывать в Северной столице, но слова наследника артистка не восприняла всерьез, так как новость он сообщил ночью.Валерия признается, что открыла Instagram и поняла, что молодые люди находятся в дороге. Она сразу позвонила сыну, и тот признался в аварии, сообщив, что у него разбита губа. Певица говорит, что после инцидента встретилась с сыном и его девушкой, но семейный обед она представляла совершенно не так.Артистка считает такие события сильным стрессом и уроком, ведь такие расстояния без надобности преодолевать не стоит. Она очень благодарна докторам больницы Тосно, ведь они оказали помощь пострадавшим, хотя девушке Арсения Шульгина нужна операция.