«Пробил трубу коньком»: Евгений Плющенко едва не покалечился на выступлении в Румынии

По словам Рудковской, натерпеться во время румынского вояжа пришлось вдоволь. «Когда увидели состояние льда, были в шоке. Это была просто лужа, из которой торчали трубки. Он только-только начинал подмерзать. Нами и организаторами было принято решение о переносе выступления с вечера на утро. Я даже не верила, что хоть кто-то придет. За ночь лед немного заморозился, но все равно был слишком тонким. Я была сильно против, но Саша решил рисковать и кататься», - рассказала продюсер на своей страничке в социальной сети Instagram, подкрепив этот рассказ видеозаписью, снятой, судя по всему, на смартфон.Более того, Рудковская рассказала, что ее супруг Евгений Плющенко не побоялся выпускать сына с полноценной программой со всеми прыжками. В результате при выполнении одной из фигур конек пробил трубу подо льдом и зрители в зале увидели фонтан воды.