«Пробил трубу коньком»: Евгений Плющенко едва не покалечился на выступлении в Румынии
Известный российский фигурист и олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своим сыном Александром в эти дни гастролирует по всему миру с новым ледовым шоу. Однако, как рассказала супруга спортсмена, продюсер Яна Рудковская, в Румынии шоу для него могло завершиться весьма плачевно, поскольку он едва не покалечился на льду.
По словам Рудковской, натерпеться во время румынского вояжа пришлось вдоволь. «Когда увидели состояние льда, были в шоке. Это была просто лужа, из которой торчали трубки. Он только-только начинал подмерзать. Нами и организаторами было принято решение о переносе выступления с вечера на утро. Я даже не верила, что хоть кто-то придет. За ночь лед немного заморозился, но все равно был слишком тонким. Я была сильно против, но Саша решил рисковать и кататься», - рассказала продюсер на своей страничке в социальной сети Instagram, подкрепив этот рассказ видеозаписью, снятой, судя по всему, на смартфон.
Более того, Рудковская рассказала, что ее супруг Евгений Плющенко не побоялся выпускать сына с полноценной программой со всеми прыжками. В результате при выполнении одной из фигур конек пробил трубу подо льдом и зрители в зале увидели фонтан воды.
По словам Рудковской, натерпеться во время румынского вояжа пришлось вдоволь. «Когда увидели состояние льда, были в шоке. Это была просто лужа, из которой торчали трубки. Он только-только начинал подмерзать. Нами и организаторами было принято решение о переносе выступления с вечера на утро. Я даже не верила, что хоть кто-то придет. За ночь лед немного заморозился, но все равно был слишком тонким. Я была сильно против, но Саша решил рисковать и кататься», - рассказала продюсер на своей страничке в социальной сети Instagram, подкрепив этот рассказ видеозаписью, снятой, судя по всему, на смартфон.
Более того, Рудковская рассказала, что ее супруг Евгений Плющенко не побоялся выпускать сына с полноценной программой со всеми прыжками. В результате при выполнении одной из фигур конек пробил трубу подо льдом и зрители в зале увидели фонтан воды.