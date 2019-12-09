«Я была влюблена в него»: Алла Пугачева рассказала о своих чувствах к Дворжецкому
Алла Пугаева в программе «Сегодня вечером» поделилась воспоминаниями о мужчинах-актерах, с которыми она работала во времена деятельности в кино. Александр Хочинский показался ей вялым, во Владислава Дворжецкого она была влюблена, а у Николая Волкова певица оценила чувство юмора.
Пугачева созналась в своём недовольстве актером Александром Хочинским, сыгравший ее мужа в кинофильме «Женщина, которая поет»:
«Он был вялым. Приятный парень, а смущался меня сильно!» — посетовала певица.
Алла Борисовна также не удовлетворилась, что на роль влюбленного в нее поэта позвали Николая Волкова. Поскольку певица хотела видеть Владислава Дворжецкого, сыгравшего роль капитана Немо.
Поначалу Владислав Дворжецкий был болен, а потом скончался от приступа острой сердечной недостаточности. А вот Николай Волков понемногу заслужил благосклонности Примадонны. Актёр смог покорить её своей решительностью и чувством юмора.
Пугачева созналась в своём недовольстве актером Александром Хочинским, сыгравший ее мужа в кинофильме «Женщина, которая поет»:
«Он был вялым. Приятный парень, а смущался меня сильно!» — посетовала певица.
Алла Борисовна также не удовлетворилась, что на роль влюбленного в нее поэта позвали Николая Волкова. Поскольку певица хотела видеть Владислава Дворжецкого, сыгравшего роль капитана Немо.
«Я в него влюбилась! Потрясающий был артист! Завораживающий! Очень красивый актер, обладающий невообразимой харизмой», — рассказала певица.
Поначалу Владислав Дворжецкий был болен, а потом скончался от приступа острой сердечной недостаточности. А вот Николай Волков понемногу заслужил благосклонности Примадонны. Актёр смог покорить её своей решительностью и чувством юмора.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:10