Наталья Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении денег сестры





Наталья Фриске сообщила, что речь шла о получении порядка 20 млн еженедельно. Она заявила, что доверенность могла появиться в то время, когда её сестра пребывала под действием морфия., — цитирует слова Натальи Фриске Тeleprogramma.pro.По данным интернет-изданий, Дмитрий Шепелев обвинил родственников Жанны Фриске в создании долгового обязательства для своего сына Платона в объёме 7 млн рублей перед Русфондом. Телеведущий отметил, что родственники певицы оставили мальчика без положенных ему накоплений его знаменитой матери.