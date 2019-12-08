Наталья Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении денег сестры
Наталья Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он присваивал деньги её сестры Жанны Фриске. В эфире проекта «Звёзды сошлись» она сообщила о снятии телеведущим средств со счетов супруги благодаря наличию доверенности на управление деньгами певицы.
Наталья Фриске сообщила, что речь шла о получении порядка 20 млн еженедельно. Она заявила, что доверенность могла появиться в то время, когда её сестра пребывала под действием морфия.
«Он провёл тщательную подготовку к смерти Жанны. Занялся созданием для себя мягкого местечка. Все карты счетов у него имелись. Жанна находилась в Германии. Нам позвонил продюсер, который получал все сообщения, и умолял забрать кредитки у Шепелева», — цитирует слова Натальи Фриске Тeleprogramma.pro.
По данным интернет-изданий, Дмитрий Шепелев обвинил родственников Жанны Фриске в создании долгового обязательства для своего сына Платона в объёме 7 млн рублей перед Русфондом. Телеведущий отметил, что родственники певицы оставили мальчика без положенных ему накоплений его знаменитой матери.
Наталья Фриске сообщила, что речь шла о получении порядка 20 млн еженедельно. Она заявила, что доверенность могла появиться в то время, когда её сестра пребывала под действием морфия.
«Он провёл тщательную подготовку к смерти Жанны. Занялся созданием для себя мягкого местечка. Все карты счетов у него имелись. Жанна находилась в Германии. Нам позвонил продюсер, который получал все сообщения, и умолял забрать кредитки у Шепелева», — цитирует слова Натальи Фриске Тeleprogramma.pro.
По данным интернет-изданий, Дмитрий Шепелев обвинил родственников Жанны Фриске в создании долгового обязательства для своего сына Платона в объёме 7 млн рублей перед Русфондом. Телеведущий отметил, что родственники певицы оставили мальчика без положенных ему накоплений его знаменитой матери.