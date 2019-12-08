Маша Малиновская назвала Дмитрия Шепелева "скользким и надменным человеком"





Ведущая Маша Малиновская в программе «Звезды сошлись» подвергла критике своего коллегу Дмитрия Шепелева. Всем известно, что он не дает родителям Жанны Фриске видеться с его сыном Платоном. Недавно в интервью с Ксенией Собчак он плохо отозвался о родителях покойной супруги, особенно о Владимире Фриске, отце вокалистки. Маша Малиновская посчитала Дмитрия Шепелева надменным, нечистоплотным человеком.В студии программы также была Алика Смехова, которая сообщила, что, скорее всего, Дмитрий Шепелев был готов к вопросам Ксении Собчак, так как отвечал четко и выверено. Даже ведущий Оскар Кучера раскритиковал коллегу из-за слов, что Россия не его страна.