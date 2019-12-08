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Ксения Собчак подвергла сомнению искренность чувств Виктории Лопыревой к мужу

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и успешная журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram высказалась относительно искренности чувств Виктории Лопыревой по отношению к ее мужу Игорю Булатову. Знаменитость считает, что как только у бизнесмена закончатся деньги, его избранница вернется к эскорту.
Ксения Собчак подвергла сомнению искренность чувств Виктории Лопыревой к мужу

Телеведущая Ксения Собчак в новой публикации выразила признательность Telegram-каналу "Антиглянец", отметив, что ее коллеги работают очень оперативно. В блоге появилась информация, что Игорь Булатов вовсе не богат, а Виктория Лопырева и ее снимки из Майами, якобы случайно появившиеся в Сети, перекрыли ему доступ к корпоративным деньгам. Теперь на пальце модели красуется старое, как выразились журналисты, кольцо, а бизнесмен якобы занимает деньги по знакомым и рассказывает о счетах с миллионами.

На самом деле, по версии журналистов, Игорь Булатов потерял свою часть в компании после развода с экс-возлюбленной Татой Карапетян. Теперь он практически банкрот, а модель Виктория Лопырева якобы в скором времени вернется на "рынок тех, кто всегда в поиске". Ксения Собчак отметила, что тоже так считает, ведь вместе с деньгами родственников Булатова закончится и любовь к нему возлюбленной. Журналисты дали паре год, прежде чем Виктория Лопырева поймет, что денег нет, отметив, что сейчас пара живет именно в ее квартире, но "с милой рай и в шалаше".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:40

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