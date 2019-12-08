Максим Галкин в меховой шапке замерз на прогулке по Архангельску





После премьеры фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» муж вокалистки сразу же улетел на гастроли. Он прилетел в Архангельск и показал своим подписчикам в Instagram в режиме Stories, как прогуливался по набережной. Максим Галкин откровенно сказал, что очень замерз, даже несмотря на меха, а его рука, держащая телефон пять минут, практически отмерзла. Юморист поделился мыслями, что не понимает спортсменов, которые любят бегать в любую погоду, и сообщил, что в такой холод без теплой одежды он бы на улицу не вышел.Также артист Максим Галкин раскрыл секрет хорошей прогулки. Он рассказал, что необходимо просто развернуться обратно и становится сразу теплей.