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Военная драма «Ржев»: настоящий фильм о настоящих мужчинах

На большие экраны 5 декабря вышел фильм режиссера Игоря Копылова «Ржев», рассказывающий о трагических событиях битвы на Ржевско-Вяземском выступе и геройстве советских солдат. Фильм вышел тяжелый, но смотреть его нужно обязательно – к такому мнению пришли пользователи сети, успевшие оценить картину.
Военная драма «Ржев»: настоящий фильм о настоящих мужчинах

Конечно, самой главной оценкой фильма поделились ветераны-ржевитяне, для которых провели специальный показ 27 ноября в кинотеатре «Октябрь». Выходившие из зала герои не могли сдержать слез, настолько реалистичной и правдоподобной оказалась лента.
«Побольше таких фильмов. Надо понимать, что было и чего не должно быть в этом мире», - вот, что говорят люди, прошедшие настоящий ад и видевшие ужасы ржевских событий. Историю они назвали правдивой и искренней, отметив, что картина освящает произошедшее без предвзятости, «клюквы» и пропаганды.

За основу для проекта взяли повесть Вячеслава Кондратьева, пережившего войну. Герои фильма списаны с реальных прототипов, поэтому события картины выглядят живыми и настоящими. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что фильм оказался очень глубоким.
«Этот фильм ещё раз подчёркивает, что мы великая страна и великий народ», - заявил он после просмотра.

Довольными картиной оказались и обычные зрители, успевшие посетить залы кинотеатров в дни премьеры. «Ржев» назвали «суровым мужским кино», отметив, что лента лишена «романтических сантиментов». Зрители отметили интригу и сильные характеры персонажей.

«Цель фильма – показать, что русский народ может голодный, измотанный, практически безоружный, наступать, бесстрашно сражаться, держаться за каждую деревню, каждый дом», - пишут пользователи в Instagram.

Трагедия военных лет коснулась практически каждой семьи. Почти у всех есть родственники, не вернувшиеся с фронта. Именно поэтому такие фильмы как «Ржев» помогают нам лучше осознать прошлое и сохранять память о настоящих героях.

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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 19:35

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