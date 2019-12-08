Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание
Не так давно Индия заявила, что радары истребителей ВВС страны Су-30МКИ неоднократно фиксировали полеты китайских истребителей-невидимок J-20. Чтобы не упасть лицом в грязь, Пекин утверждает, что в Индии подобное просто выдумали, найдя оригинальное оправдание произошедшему.
Впрочем, сейчас индийские эксперты работают над тем, чтобы найти логическое объяснение данному факту. Отмечается, что китайские истребители J-20 являются боевыми машинами пятого поколения. Поэтому один только факт того, что радиолокационное оборудование относительно старых Су-30 может обнаружить новейшие самолеты, выполненные с использованием технологий Stealth, наносит серьезный ущерб репутации китайской оборонной промышленности. Эксперты при этом пришли к выводу, что выявление радарами китайских невидимок стало возможным из-за целого набора причин. В качестве одной из них называют окружающую обстановку. Как оказалось, полеты над горной местностью, где и фиксировалось появление J-20, сопровождаются эффектном «тепловой линзы» из-за соединения восходящих потоков воздуха с горячим воздушным следом от работы двигателей истребителей. Вероятнее всего, именно это обстоятельство сделало истребители-невидимки такими заметными.
В Китае, в свою очередь, утверждают, что Индия просто воспользовалась данными о боевом патрулировании китайских самолетов в указанном районе, которая публиковалась в средствах массовой информации, намекая на то, что факта обнаружения самолетов радарами вовсе не было.
Впрочем, сейчас индийские эксперты работают над тем, чтобы найти логическое объяснение данному факту. Отмечается, что китайские истребители J-20 являются боевыми машинами пятого поколения. Поэтому один только факт того, что радиолокационное оборудование относительно старых Су-30 может обнаружить новейшие самолеты, выполненные с использованием технологий Stealth, наносит серьезный ущерб репутации китайской оборонной промышленности. Эксперты при этом пришли к выводу, что выявление радарами китайских невидимок стало возможным из-за целого набора причин. В качестве одной из них называют окружающую обстановку. Как оказалось, полеты над горной местностью, где и фиксировалось появление J-20, сопровождаются эффектном «тепловой линзы» из-за соединения восходящих потоков воздуха с горячим воздушным следом от работы двигателей истребителей. Вероятнее всего, именно это обстоятельство сделало истребители-невидимки такими заметными.
В Китае, в свою очередь, утверждают, что Индия просто воспользовалась данными о боевом патрулировании китайских самолетов в указанном районе, которая публиковалась в средствах массовой информации, намекая на то, что факта обнаружения самолетов радарами вовсе не было.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:23