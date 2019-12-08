Плохим характеристикам китайских стелс-истребителей нашли оправдание





Впрочем, сейчас индийские эксперты работают над тем, чтобы найти логическое объяснение данному факту. Отмечается, что китайские истребители J-20 являются боевыми машинами пятого поколения. Поэтому один только факт того, что радиолокационное оборудование относительно старых Су-30 может обнаружить новейшие самолеты, выполненные с использованием технологий Stealth, наносит серьезный ущерб репутации китайской оборонной промышленности. Эксперты при этом пришли к выводу, что выявление радарами китайских невидимок стало возможным из-за целого набора причин. В качестве одной из них называют окружающую обстановку. Как оказалось, полеты над горной местностью, где и фиксировалось появление J-20, сопровождаются эффектном «тепловой линзы» из-за соединения восходящих потоков воздуха с горячим воздушным следом от работы двигателей истребителей. Вероятнее всего, именно это обстоятельство сделало истребители-невидимки такими заметными.В Китае, в свою очередь, утверждают, что Индия просто воспользовалась данными о боевом патрулировании китайских самолетов в указанном районе, которая публиковалась в средствах массовой информации, намекая на то, что факта обнаружения самолетов радарами вовсе не было.