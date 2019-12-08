Ученые разгадали многолетнюю тайну ДНК





Эксперты разбирались с механизмами окончания транскрипции – процесс, где информация ДНК способна копироваться в виде молекулы РНК. Огромную значимость тут несет фермент РНК-полимераза, присоединяющейся к передовой части гена, после чего начинается синтез мРНК. Главное, чтоб начало и завершение транскрипции совершалось в назначенных местах, так как есть риск появления опасности для клетки. Ученые на протяжении 30 лет дискутируют о допустимых моделях, которые объясняет начало и окончание транскрипции. Аллостерическая модель сообщает, что качества фермента изменяются на концах генов, а торпедная модель говорит, что молекула способна подсоединиться к мРНК и переместиться к полимеразе, вытесняя ту с цепи ДНК.Новое исследование показало, что настоящий механизм – совокупность обеих моделей. Аллостерическая регуляция тормозит РНК-полимеразу, делая ее целью для торпеды. Такие опыты можно использовать учеными в генной инженерии, а, разобравшись в процессах деления ДНК, облегчится введение новых генов в цепь молекулы.