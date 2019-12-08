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Лолита назвала одним из секретов похудения избавление от ненужного мужа

Лолита Милявская появилась на концерте «Песня года», поделившись секретом похудения благодаря избавлению от ненужного мужа. Поклонники певицы отметили её хороший внешний вид, а также стройность фигуры и привлекательный макияж.

Лолита сообщила, что похудела после записи к эндокринологу и прощания с ненужным мужем. Певица подчеркнула, что на протяжении последних 25 лет придерживается одного приёма пищи в сутки. За это время она ничего не изменяла в собственной диете. В соответствии со словами Лолиты, рядом с ней имеется большое количество мужчин, однако не каждого она может назвать достойным человеком.

В следующие 1,5 года Лолита намерена придерживаться отношений «без обязательств». При этом главным вопросом для певицы остаётся работа. Знаменитость пожаловалась на неприятные сообщения от незнакомых людей, предлагающих ей свою любовь. При этом сама она желает иметь умного мужа. Лолита не исключает, что еще неоднократно выйдет замуж.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:03

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