Лолита назвала одним из секретов похудения избавление от ненужного мужа

Лолита сообщила, что похудела после записи к эндокринологу и прощания с ненужным мужем. Певица подчеркнула, что на протяжении последних 25 лет придерживается одного приёма пищи в сутки. За это время она ничего не изменяла в собственной диете. В соответствии со словами Лолиты, рядом с ней имеется большое количество мужчин, однако не каждого она может назвать достойным человеком.В следующие 1,5 года Лолита намерена придерживаться отношений «без обязательств». При этом главным вопросом для певицы остаётся работа. Знаменитость пожаловалась на неприятные сообщения от незнакомых людей, предлагающих ей свою любовь. При этом сама она желает иметь умного мужа. Лолита не исключает, что еще неоднократно выйдет замуж.