Новый Volkswagen Golf 2020 модельного года показали на видео
Новый хэтчбек Volkswagen Golf 2020 модельного года сняли на видео на дорогах Португалии. Сообщается, что новый автомобиль должен стать самым совершенным автомобилем в линейке немецкого концерна.
Новое поколение Volkswagen Golf обзавелось полностью цифровым салонном, передовой гибридной силовой установкой, которая ранее не использовалась ни в одной модели марки, а также целым набором систем помощи водителю. В течение нескольких ближайших лет, как рассчитывают в самой компании, новинка станет главным движителем продаж марки. Не исключено также, что это поколение станет последним гибридным авто, поскольку концерн планирует отказаться от использования таких силовых установок в пользу полноценных электродвигателей.
По словам экспертов, новый Volkswagen Golf сможет составить достойную конкуренцию авомобилям марок Audi, BMW и прочих в своем классе. Появление новинки на рынках ожидается уже в следующем году.
Новое поколение Volkswagen Golf обзавелось полностью цифровым салонном, передовой гибридной силовой установкой, которая ранее не использовалась ни в одной модели марки, а также целым набором систем помощи водителю. В течение нескольких ближайших лет, как рассчитывают в самой компании, новинка станет главным движителем продаж марки. Не исключено также, что это поколение станет последним гибридным авто, поскольку концерн планирует отказаться от использования таких силовых установок в пользу полноценных электродвигателей.
По словам экспертов, новый Volkswagen Golf сможет составить достойную конкуренцию авомобилям марок Audi, BMW и прочих в своем классе. Появление новинки на рынках ожидается уже в следующем году.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:52