Новый Volkswagen Golf 2020 модельного года показали на видео





Новое поколение Volkswagen Golf обзавелось полностью цифровым салонном, передовой гибридной силовой установкой, которая ранее не использовалась ни в одной модели марки, а также целым набором систем помощи водителю. В течение нескольких ближайших лет, как рассчитывают в самой компании, новинка станет главным движителем продаж марки. Не исключено также, что это поколение станет последним гибридным авто, поскольку концерн планирует отказаться от использования таких силовых установок в пользу полноценных электродвигателей.По словам экспертов, новый Volkswagen Golf сможет составить достойную конкуренцию авомобилям марок Audi, BMW и прочих в своем классе. Появление новинки на рынках ожидается уже в следующем году.