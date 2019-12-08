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Наталья Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев приводил сына на встречу с родными в сопровождении охраны

Наталья Фриске, которая приходится сестрой известной российской певице Жанне Фриске, скончавшейся от рака мозга более четырех лет тому назад, стала гостьей программы «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ она прокомментировала свежее интервью гражданского мужа певицы шоумена Дмитрия Шепелева и рассказал о том, как он приводил их с артисткой сына Платона на встречи с родными в сопровождении огромного количества охранников.
Наталья Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев приводил сына на встречу с родными в сопровождении охраны

«Я посмотрела отрывками это интервью. Мне его сейчас все кому не лень присылают. Он просто не хотел, чтобы мы могли видеться с Платоном. А на все вопросы соглашался отвечать исключительно через адвоката. Не шел он с нами на контакт даже через судебных приставов. Нам с мамой вдвоем приходилось ходить на свидания с Платоном в крохотной комнате. Причем, кроме нас с Платоном там было еще шесть охранников Шепелева. На выходе из здания стояли еще не менее 10 охранников», - утверждает Фриске.

Ведущий шоу, актер Оскар Кучера, даже отметил, что Дмитрий Шепелев, наверное, состоятельный человек, раз может позволить себе армию охранников.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:36

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