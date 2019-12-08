Наталья Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев приводил сына на встречу с родными в сопровождении охраны
Наталья Фриске, которая приходится сестрой известной российской певице Жанне Фриске, скончавшейся от рака мозга более четырех лет тому назад, стала гостьей программы «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ она прокомментировала свежее интервью гражданского мужа певицы шоумена Дмитрия Шепелева и рассказал о том, как он приводил их с артисткой сына Платона на встречи с родными в сопровождении огромного количества охранников.
«Я посмотрела отрывками это интервью. Мне его сейчас все кому не лень присылают. Он просто не хотел, чтобы мы могли видеться с Платоном. А на все вопросы соглашался отвечать исключительно через адвоката. Не шел он с нами на контакт даже через судебных приставов. Нам с мамой вдвоем приходилось ходить на свидания с Платоном в крохотной комнате. Причем, кроме нас с Платоном там было еще шесть охранников Шепелева. На выходе из здания стояли еще не менее 10 охранников», - утверждает Фриске.
Ведущий шоу, актер Оскар Кучера, даже отметил, что Дмитрий Шепелев, наверное, состоятельный человек, раз может позволить себе армию охранников.
«Я посмотрела отрывками это интервью. Мне его сейчас все кому не лень присылают. Он просто не хотел, чтобы мы могли видеться с Платоном. А на все вопросы соглашался отвечать исключительно через адвоката. Не шел он с нами на контакт даже через судебных приставов. Нам с мамой вдвоем приходилось ходить на свидания с Платоном в крохотной комнате. Причем, кроме нас с Платоном там было еще шесть охранников Шепелева. На выходе из здания стояли еще не менее 10 охранников», - утверждает Фриске.
Ведущий шоу, актер Оскар Кучера, даже отметил, что Дмитрий Шепелев, наверное, состоятельный человек, раз может позволить себе армию охранников.