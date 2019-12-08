Врачи рассказали о причинах бруксизма, при котором скрипят зубами во сне





Вообще, природу этого нарушения до сих по не удалось установить точно. К примеру, ранее в течение длительного времени было принято считать, что бруксизм является следствием заражения гельминтами, но позднее эта версия была опровергнута. При этом, ученые уже могут назвать ряд других причин, способных приводить к скрипу зубами во сне. В их числе называют эмоциональную нестабильность человека, пережитые им стрессы в течение дня, различного рода нарушения ЦНС и даже неправильный прикус. Но и это еще не все, вызывать бруксизм могут также болезни зубов, остеохондроз шейного отдела позвоночника, плохое питание, болезнь Паркинсона, эпилепсия, аденоидит, полипы и нарушения в работе органов дыхания.По словам специалистов, важно понимать, что кроме неприятного скрипа у бруксизма есть ряд дополнительных симптомов, вроде тревожности и депрессии, мышечных и головных болей. Безобидным это состояние тоже назвать нельзя, поскольку оно чревато массой неприятных последствий.