В японском городе Минами-Уонума медведь решил перезимовать в поликлинике





Животное выявил на складе работник транспортной компании, который доставлял необходимые грузы. Зверь лежал на боку и спокойно спал. Полицейские, которые прибыли на вызов, попробовали поднять медведя и посветили ему в глаза фонарём. У зверя была реакция на свет, однако пробуждаться он не намеревался.Поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке. Было принято решение отправить домой пациентов отделения реабилитации. Полицейские уже проконсультировалась с обществом охотников в связи с ситуацией, которая сложилась. Профессор Хидэо Ногути из Университета Ниигаты сообщил о том, что в настоящем году медведи получили мало пищи. Судя по всему, животное отправилось на поиски корма, перекочевало в округи города, где и захотело расположиться на перезимовку.