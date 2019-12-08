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В японском городе Минами-Уонума медведь решил перезимовать в поликлинике

В поликлинике города Минами-Уонума в префектуре Ниигата был найден медведь, который решил поспать. На данный момент местная власть не понимает, что с ним делать.



Животное выявил на складе работник транспортной компании, который доставлял необходимые грузы. Зверь лежал на боку и спокойно спал. Полицейские, которые прибыли на вызов, попробовали поднять медведя и посветили ему в глаза фонарём. У зверя была реакция на свет, однако пробуждаться он не намеревался.

Поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке. Было принято решение отправить домой пациентов отделения реабилитации. Полицейские уже проконсультировалась с обществом охотников в связи с ситуацией, которая сложилась. Профессор Хидэо Ногути из Университета Ниигаты сообщил о том, что в настоящем году медведи получили мало пищи. Судя по всему, животное отправилось на поиски корма, перекочевало в округи города, где и захотело расположиться на перезимовку.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:30

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