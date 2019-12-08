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Доктор Майкл Грегер раскрыл секреты успешной диеты

Доктор Майкл Грегер раскрыл секреты успешной диеты. Он продемонстрировал результаты анализов исследований в борьбе с лишними килограммами. Эксперт рассказал, что обработал около полумиллиона научных статей.

Диетолог Майкл Грегер пояснил, что для внедрения новых научных данных в практику необходимо около 17 лет, ведь ежедневно выпускаются новые публикации. Он также перечислил рекомендации, чтобы убрать лишние килограммы. Исследования не нашли взаимосвязи между отказом от завтрака и похудением, поэтому утром нужно поесть. Также известно, что активно сжигает калории организм до обеда, поэтому основной прием еды лучше совершить до этого времени, а на ужин съесть что-нибудь легкое.

Не стоит употреблять и пустые калории, ведь специалистами Колумбийского университета доказано, что овсянка насытит лучше, нежели «сухой завтрак». Обязательно нужно активировать бурую жировую ткань, которая собирается в районе шеи и груди. Стоит отдать предпочтение чаю, так как он на 10% увеличивает расход энергии.

В рацион нужно дополнить меню томатами, они снижают холестерин, уровень сахара в крови и обладают антиоксидантными свойствами. Стоит употреблять и орехи, уменьшающие риски появления инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Также рекомендуется добавлять в еду черный тмин и уксус. Можно использовать отварной картофель как гарнир.

Во время повседневной активности необходимо сжигать калории. В этом поможет использование лестницы вместо лифта, работа на приусадебном участке. Контролировать свой вес лучше всего напольными весами и не тратиться на фитнес-трекеры.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:24

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