Названы 5 лучших седанов на российском рынке





Первое место ожидаемо досталось японскому седану бизнес-класса Toyota Camry. Данная модель во все времена пользуется большой популярностью благодаря современному дизайну, традиционному японскому качеству и неплохой цене. Более того, Toyota Camry регулярно занимает высокие места в рейтингах наиболее продаваемых моделей в Северной Америке, России и других странах. Вторая строчка досталась еще одной легенде - Skoda Superb, - автомобиль, построенный на платформе Volkswagen Passat, отличается более низкой ценой, являясь при этом практически копией более дорогого сородича. Впрочем, немецкий концерн в этот рейтинг попал. Случилось это благодаря Volkswagen Polo Sedan, который эксперты считают выделяющимся из всей линейки бренда благодаря упрощенной конструкции и доступному сервисному обслуживанию.Два последних места достались баварскому среднеразмерному седану BMW 3-Series и южнокорейскому KIA Optima.