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Названы 5 лучших седанов на российском рынке

Невзирая на тот факт, что среди покупателей в последние годы все большей популярностью пользуются кроссоверы, в числе лучших автомобилей представительского класса все еще остаются и традиционные седаны. Практичность и дизайн этих машин позволили им завоевать почти 50-процентную долю от всего автопарка в стране. Специалисты назвали пять лучших седанов в России.

Первое место ожидаемо досталось японскому седану бизнес-класса Toyota Camry. Данная модель во все времена пользуется большой популярностью благодаря современному дизайну, традиционному японскому качеству и неплохой цене. Более того, Toyota Camry регулярно занимает высокие места в рейтингах наиболее продаваемых моделей в Северной Америке, России и других странах. Вторая строчка досталась еще одной легенде - Skoda Superb, - автомобиль, построенный на платформе Volkswagen Passat, отличается более низкой ценой, являясь при этом практически копией более дорогого сородича. Впрочем, немецкий концерн в этот рейтинг попал. Случилось это благодаря Volkswagen Polo Sedan, который эксперты считают выделяющимся из всей линейки бренда благодаря упрощенной конструкции и доступному сервисному обслуживанию.

Два последних места достались баварскому среднеразмерному седану BMW 3-Series и южнокорейскому KIA Optima.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53

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